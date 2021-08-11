أكد النائب العام بمجلس قضاء تيزي وزو عبد القادر عمروش، بأن عقوبات المتورطين في حرائق الغابات قد تصل إلى الإعدام.

وأضاف النائب العام خلال ندوة صحفية، أن قانون العقوبات قد نص هذه الأنواع من الجرائم وبشدة وبصرامة قد تصل إلى الإعدام عندما يتعلق الحريق بوفاة شخص أو أشخاص أو مساكن مسكونة حسب ما نصت عليه المواد 396 399 من قانون العقوبات.

وتابع ذات المتحدث، أنه إنطلاقا من هذا النص القانوني فهذا هو المصدر القانوني لنيابات الجمهورية، وعلى رأسها النيابة العامة للتصدي لهذه الجرائم وعاقبة المجرمين عند توقيفهم.