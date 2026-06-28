عقوبات بين البراءة إلى 3 سنوات حبسا نافذا في قضية تزوير الشهادات لمدرسة رياضية

سلّطت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أحكاما تراوحت بين البراءة إلى 3 سنوات حبساً نافذاً في قضية فساد طالت تزوير شهادات في قطاع الرياضة. توبع فيها إطارات بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة و تكنولوجياتها بدالي إبراهيم.

حيث تمّ توقيع عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً للمتهم (ب.ع) مدير الدراسات السابق للمدرسة.

مع حكم يقضي بعقوبة عامين حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 100 الف دج للمتهن (أ.م.ش) الرئيس قسم تكنولوجيا والتدريب الرياضي بالمدرسة. فيما برّأت المحكمة كل من (ر.ب )مكلف بتسيير أعمال المدرسة، إلى رئيس مصلحة التمدرس (ب.ز ). والمدعو(د.م) المكلف بالمديرية الفرعية للدراسات من التهم المنسوبة إليهما، مع حكما يقضي باستدعاء المكلف بالتمدرس (ز. ج)كشاهد.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجّهت للمتهمين تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، عن طريق أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر، جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

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