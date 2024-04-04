عقوبات بين 18 شهرا حبس نافذ والعامين لـ 11 تاجر “كابة” لترويج فيديوهات بالمطار

وقّعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، عقوبات الحبس النافذ ترواحت بين العامين. و18 شهرا في حق 11 متهما موقوفا، من تجار ” كابة” تم توقيهم بمطار هواري بومدين الدولي.

بحيث تم ادانة جميع المتهمين عن تهم العصيان وإهانة هيئة نظامية. فيما تم تبرئتهم من جنحتي التجمهر غير المسلح والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

كما منحت القاضي للمتهمين مهلة مقدرة ب10 أيام لاستئناف الأحكام القضائية، التي شكلت صدمة شديدة وقعها في نفوس المتهمين وأهاليهم.

وشمل منطوق الحكم تعويضا ماليا مقدر ب 220 الف دج للوكيل القضائي للخزينة جبرا. بالاضرار اللاحقة مع إلزام المتهمين ان يدفعوا بالتضامن مبلغ، مع استبعاد ممثل الجمارك التأسيس كطرف مدني في القضية.

وجاء الأحكام القضائية بعدما التمس وكيل الجمهورية في جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية ضعف حجم المخالفة في حق كل متهم.

وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد السماع لتصريحات المتهمين هيئة المحكمة. أين اتسمت بين الاعتراف والنكران القاطع للتهم المنسوبة اليهم.

اعترافات المتهمين..

واعترف بعض المتهمين بأنهم قاموا بالتقاط صور وفيديوهات ” بث مباشر” ببهو المطار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وصولهم للمطار و حجز أمتعهم بعد اخضاعها للتفتيش، بدافع الفضول، نافيين بشدة نيتهم السيئة للاثارة الفوضى او البلبلة، او التحريض على التجمهر غير المسلح.

كما أنكر جميع المتهمين اهانتهم اعوان الجمارك او الشرطة فيما يخص التعدي بالعنف وإهانة هيئة نظامية، والعصيان.

وتم برمجة المحاكمة في أعقاب توقيف المتهمين ال 11 من بينهم امراة من طرف مصالح أمن المطار بالجزائر العاصمة بتاريخ 17 ديسمبر2024 عشية شهر رمضان المعظم، بعد وصولهم للمطار الدولي هواري بومدين، وهم بصدد الدخول إلى أرض الوطن خاصة وأن المطار وقتها غرف حركية غير مسبوقة، أين تم تسجيل دخول 1001 مسافر ، تم اخضاع بضاعتهم للتفتيش الأمر الذي تسبب في توقف 11 طائرة وتعطيل الرحلات المبرمجة يومها.

وجاءت العملية، في أعقاب حملة كبيرة عرفها مطار الجزائر الدولي قبل 3 أسابيع، اين تم فرض اجراءات رقابة مشددة على المسافرين خاصة الوافدين لارض الوطن، اين كللت العملية بحجز السلع المهربة بطريقة غير شرعية بغرض التجارة بها، أو ما يُعرف بالعامية المحلية تجارة “الكابة” شنتها مصالح الأمن رفقة مصالح الجمارك.

وفس قضية الحال تم حجز كمية كبيرة من الأجهزة الإلكترونية ” هواتف النقالة، لوحات إلكترونية ولواحقها ” ، ألبسة، مواد تجميل وغيرها، كانت بحوزة المتهمين ال11، ضمن امتعتهم.

وأحدثت العملية لغطا كبيرا في مطار هواري بومدين الدولي، حيث احتج المسافرون من ” تجار الكابة” على ذلك، مما أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليتم تداول الفيديوهات محل الجريمة، من طرف محرضين سيبرانيين خارج الوطن واستغلالها لنشر الفتنة وزعزعة امن وإستقرار الوطن.

وتم في إطار التحقيق استغلال الفيديوهات محل التداول على نشطاء السوشل ميديا، مما مكن التعرف على هوية الفاعلين الذين قاموا بالتصوير بداخل بهو المطار بدون رخصة، تحت هتافات وشعارات ” الله أكبر”.

وتم متابعة المتهمين بعد تحديد هويتهم، من مقاطع الفيديو وتقديمهم أمام العدالة لمحاكمتهم وفقا للقانون.