عقوبات تراوحت بين 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا لولاة بومرداس السابقين

أدانت الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر ولاة بومرداس سابقا ويتعلق الامر بكل من فواتيح عبد الرحمان. الذي تمت إدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع إدانة كمال عباس بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. الى هو جانب حكما يقضي بإدانة ابنه المدعو (ك.م) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. و حكما يقضي بالبراءة لموسى غلاي بصفته الامين العام السابق لولاية بومرداس.

مع إصدار أحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 5 سنوات حبسا نافذا لمتهمين اخرين مستثمرين بالولاية. هذا بعد بمنحهم قرارات امتياز لقطع ارضية بطريقة مخالفة للقانون لمستثمرين بالولاية. حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي منح إمتيازات غير مستحقة و إساءة إستغلال الوظيفة. و إستغلال النفوذ ،و المشاركة في إستغلال النفوذ. والتزوير في محررات إدارية ،و للإشارة النائب العام سبق و أن التمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لولاة بومرداس سابقا.

و الجدير بالذكر المتهمون قامو بإستئناف الحكم الصادر ضدهم عن محكمة سيدي امحمد. التي قضت بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لوالي بومرداس. سابقا فواتيح عبد الرحمان و ادانة ايضا كمال عباس بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. مع حكم يقضي بإدانة ابنه المدعو (ك.م) بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة، مع حكما يقضي ببراءة الوالي السابق لتيبازة نافذا موسى غلاي. بصفته الامين العام السابق لولاية بومرداس ،و أحكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 4 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين من مستثمرين بالولاية ، مع الامر برفع الرقابة القضائية و رفع الحجز عن الحسابات البنكية لبعض المتهمين.