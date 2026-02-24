عقوبات تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا لعائلة أخفت ممتلكات آل طحكوت

أصدرت اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد احكاما في قضية فساد طالت عائلة بالعاصمة قامت بإخفاء ممتلكات طحكوت الناتجة عن جرائم الفساد قدرت قيمتها اكثر من 200 مليار.

وذلك عن طريق شراء عدد من السيارات من نقطة البيع سيما موتورز بالبليدة وبيعها في السوق بأسعار باهضة.

الأحكام

وجاءت الاحكام كالاتي: إدانة المتهم (ع.ح) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة. وعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة لكل من (ع.ع),(ق.ع),(ب.ن),(ع.م.ر).

مع حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة لكل من (ي.ز.ع) ،(ر.ف),(ي.م.أ)، المتواجدين في حالة فرار. مع تأييد اوامر القبض الصادر ضدهم، وحكما يقضي ببراءة والديهم كل من (ع.ع),(م.ع).

في حين تمت مصادرة جميع الممتلكات العقارية و المنقولة والارصدة البنكية المحجوزة بموحب أوامر حجز صادرة عن قاضي التحقيق. والامر بمصادرة اموال المضبوطة بموجب أدلة إقناع.

وفي الدعوى المدنية الزام كل واحد من المتهمين المحكوم عليهم الفارين من العدالة الجزائرية. ان يدفعوا للخزينة وعويض قدره 50 مليون دينار جزائري. مع إلزام بقية المتهمين المحكوم عليهم ان يدفعوا مبلغ 30 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية. عن الضرر الاحق بها، مع الحكم برفض بقية الطلبات.

وجاءت هذه الأحكام بعد ان مثل المتهمين امام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. لمتابعتهم بإخفاء ممتلكات ناتجة عن جرائم فساد عن طريق قيام احد افراد العائلة المتهم الرئيسي في قضية الحال. بالتواطؤ مع احد افراد عائلة طحكوت المدعو نسيم اوتو. الذي كان يسير نقطة بيع سيما موتورز بالبليدة بطريقة غير قانونية. حيث كان هذا الاخير يقوم ببيع له عدد من سيارات سيما موتورز بطريقة مخالفة للقانون. ويقوم ببيعها بسعر باهض للمواطنين.

وحسب مادار بجلسة المحاكمة ان المتهم (ع.ح) كان يقوم بشراء العديد من السيارات منذ سنة 2017 الى غاية 2020. كما تبين خلال مراحل التحقيق ان المتهم (ع.ح) قام بشراء محلات تجارية. باسم عدد من افراد عائلته ووالديه المتابعين في قضية الحال.

وبعد تفتيش منزله تم العثور على كم هائل من اموال مشبوهة اضافة الى 17 حساب بنكي، و14 عقد ايجار لمحلات تجارية. الى جانب كراس به 48 صفحة مدون عليها اسم العديد من المحلات التجارية بكل من منطقتي رويبة والدار البيضاء. اضافة الى وجود مبالغ مالية بالعملة الصعبة بقيمة 850 دولار.

تصريحات المتهمين

المتهمون واثناء مثولهم امام قاضي الجلسة وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. تتعلق بجنحة اخفاء العمدي للعائدات المتحصل عليها من جرائم فساد. تبييض الاموال، تبديد اموال عمومية.

كما انكر المتهم (ع.ح) التهم المنسوبة اليه خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة. وصرح بانه تاجر تعرف على احد افراد عائلة طحكوت المدعو نسيم اوتو موبيل. مسير نقطة البيع سيما موتورز بالبليدة.

كما كان يقتني من عنده 30 الى 40 سيارة ويقوم ببيعها للمواطنين. وانه منذ سنة 2006. يعمل في هذا المجال كسمسار في جميع نقاط البيع للسيارات. ولا تربطه اي صلة بزوجة طحكوت محي الدين المدعوة فيروز.

وعن سؤاله من طرف قاضي الجلسة عن امكانية امتلاكه سجل تجاري او وثائق اخرى تبرر موارده المالية، وتصريحاته بالجلسة. حيث اجاب المتهم انه سمسار . ويتعامل مع جميع نقاط البيع الخاصة بالسيارات بنفس الطريقة.

مضيفا بذلك انه كان يشتغل ايضا في تجارة التبغ برغاية، فيما انكر بقية افراد عائلته التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا. وصرحوا بانهم يعملون في مجال التجارة. وان مصدر اموالهم تم الحصول عليها بطريقة قانونية.