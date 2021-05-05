عقوبات تصل إلى 20 سنة حبس لمخربي العملية الإنتخابية

إستمعت الحكومة في إجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد إلى دراسة 5 مشاريع مراسيم تنفيذية.

وخلال قدّم وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي عرضًا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية.

بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال

والهدف من مشروع المرسوم هو ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع.

وكذا ممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية.

كما تصل العقوبات الجزائية الـمنصوص إلى 20 سنة حبس لكل من قام بإتلاف أوبنزع صندوق الاقتراع.

كما تمس العقوبات الإخلال بالإقتراع أوبتعكير صفو عمليات التصويت.

وهذا وفق العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في الـمواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الإنتخابات.