الوطني عقوبات تصل إلى 20 سنة سجن لشبكات إجـ.ـرامية تتاجر بالبشر بقلم النهار أونلاين نشر في 02 سبتمبر 2023 - 16:35 شارك غرِّد أرسل 135 0 عقوبات تصل إلى 20 سنة سجن لشبكات إجـ.ـرامية تتاجر بالبشر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kPWyx اقرأ أيضا هكذا يمكنك تغيير مكتب إستلام بطاقتك الذهبية بكل سهولة الوطني 19 أوت الإطاحة بشبكة دولية تنقل وتروج الكوكايين والإكستازي انطلاقا من فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر الوطني 18 أوت حركة النهضة تدعو إلى عقد لقاء قمة للدول المغاربية الرافضة للتطبيع الوطني 02 سبتمبر عون يسدي تعليمات لاتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل قبل نهاية السنة الوطني 31 أوت خدمات جامعية.. إطلاق إصلاحات واسعة لعصرنة القطاع الوطني 16 أوت خنشلة.. مراد يعقد اجتماعا تقييميا بخصوص تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الوطني 15 أوت تنصيب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات الوطني 13 أوت الرئيس تبون يعزي نظيره الصيني جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية شمال الصين الوطني 13 أوت وفاة 223 شخص غرقا وإنقاذ 36 ألف منذ الفاتح جوان الوطني 18 أوت عطاف: توافق الرؤى بين الجزائر ونيجيريا لحل سلمي لأزمة النيجر الوطني 24 أوت