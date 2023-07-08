عقوبات تصل لـ15 سنة حبس لمُتهمين مغاربة زوروا الجنسية الجزائرية

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بسيدي بلعباس، قرارات صارمة ضد المتهمين المغاربة وشركائهم في قضية الحصول على الجنسية الجزائرية عن طريق التزوير والتغيير في المعطيات واستعمال المزور.

وأدانت المحكمة، 15 سنة سجن نافذ، في حق المتهم الرئيسي، و5 سنوات لشريكته المغربية. أما باقى المتهمين المغاربة الموقوفين، تم إدانتهم بعقوبات تصل إلى سنتين سجن نافدا. حيث تم توقيف 55 مغربي.

كما تمكن القضاء من إحباط حصول المتهمين على وثائق الهوية وإلغاء تلك المتحصل عليها بما فيه الجنسية الجزائريه.