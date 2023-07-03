عقوبات تصل لـ20 سنة سجنا لأعضاء بـ”ماك” عقدوا اجتماعات سرية مع المغرب والكيان الصهيوني

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين” تسليط عقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا و500 الف دج غرامة مالية نافذة، في حق 5متهمين موقوفين ويتعلق الامر بالمدعو “ب.حمزة”، ” د.جمال”،” ز.نجيب”،” ب.ناصر”،” س.شعبان “.

كما التمست تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا مع نفس الغرامة المالية في حق المتهمين غير الموقفين كل من “ج.ارزقي”، “ش.ندير،” م.سوراد”،”ب.رياض”،” ب.عبد الرزاق”،” يوسف.محمد العربي”،” ج.جعفر”،” م.ميرة”،”س.صورية”،” ك.ميسة” و 20 سنة سجنا مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضد المتهمين الفارين.

وتم متابعة المتهمين المذكورين بجناية الانخراط في تنظيم إرهابي والاشادة بأفعال إرهابية ٠

وحسب مادار بجلسة المحاكمة فإن التحقيق في القضية انطلق بتاريخ 9 نوفمبر 2021، في اطار محاربة الجريمة الالكترونية. أين تم رصد عدة حسابات تشيد بالافعال الإرهابية للتنظيم الارهابي المسمى ” ماك”.

ومن بين الحسابات تلم حساب باسم ” حمزة القبايلي” ملك لصاحبه المتهم الموقوف “ب.حمزة”. الذي لدى سماعه بعد اخضاع هاتفه للتفتيش الالكتروني. وحجز عدة أجهزة طالت ثلاث مقرات اقامة بكل من ” مفتاح، الكاليتوس،المحمدية”. اعترف بملكيته للحساب الالكتروني محل الجريمة.

كما تم التوصل في اطار التحقيق أن المتهم يشرف على تسيير مجموعة سرية باسم “groupe Kabyle”. يضم عدد من المتهمين منهم الموقوفين وآخرين مقيمين بالخارج بدول تكن العداء للجزائر. من بينها المغرب والكيان الصهيوني.

بحيث تم رصد بالمجموعة المذكورة تسجيلات وصور تشيد بالكيان الإرهابي ” ماك”. ورئيسها ” فرحات مهني”.

كما اتضح أنه يوجد صنفين من المتهمين، الصنف الأول هو الذي يدير المجموعة ” groupe Kabyle”. الاول يستهدف فئة ذوو المستوى التعليمي المحدود والمستوى المعيشي المزري. وهم المتهمون محل المتابعة من بينهم المتهم “ب.حمزة”. الذي تم استغلاله مقابل تقرين إعانة مالية لابنه المعلاق. وآخرين لايزالون في حالة فرار. وأما الثاني فهم متواجدون بدول خارج الوطن من بينهم “فرحات مهني”.ذ

المتهم يعترف

واعترف المتهم “ب.حمزة” منذ مجريات التحقيق الى غاية جلسة بمعرفته لجميع المتهمين. المتابعين في قضية الحال. الذين قاموا بعرض مناشير تدعم الحركة الإرهابية “ماك”. وتشيد بأفعالها ورئيسها “فرحات مهني”. مع عرض صور هذا الاخير وصور للراية الخاصة بالتنظيم الإرهابي. على غرار التحريض على التجمهر والمسيرات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية عام 2019، والدعوة الى فصل منطقة القبائل عن الجزائر.

كما اعترف المتهم بأنه تم طرده من قرية تيفوريت”. بعدما تنقل الى شقة في طور الانجاز تعود لاخت فرحات مهني المسماة” العجلة مهني” بعد سؤاله عن أولادها. على غرار عقد لقاءات سرية في مقهى بالقرية التي لا يدخلها الا برخصة من المدعو “ح.محند أرزقي”. وتوصل المحققون الى وجود اتصالات من داخل الوطن الى دول منها المغرب والكيان الصهيوني.