عقوبات صارمة في حق بعض اللاعبين و”ويكلو” لاتحاد العاصمة

أنزلت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عقوبات صارمة في حق بعض اللاعبين، على خلفية لقاءات الجولة الـ 19 من البطولة.

وقرّرت ذات الهيئة الانضباطية، معاقبة فريق اتحاد العاصمة بمباراة واحدة. من دون جمهور وغرامة بـ 20 مليون سنتيم، بسبب تلقي ثالث انذار نتيجة استعمال أنصاره للألعاب النارية.

بينما تم توقيف شعيب كداد لاعب شباب بلوزداد، لـ 3 لقاءات منها واحدة موقوفة التنفيذ، بسبب طرده في لقاء مولودية البيض الأخير، وشتمه أحد لاعبي المنافس.

إلى جانب توقيف بلعلام جمال، لاعب مولودية البيض، بـ 3 لقاءات أيضا. منها واحدة غير نافذة بسبب تصرف غير لائق اتجاه المنافس.

بينما أوقف، سيغاري زكريا لاعب شبيبة الساورة، لـ 4 مباريات نافذة بسبب شتمه أحد الرسميين.

وعلى صعيد آخر، عادت لجنة الانضباط لفتح ملف لاعب شبيبة الساورة الآخر، جوبا أوقاسي، بسبب مشاركته أمام مولودية وهران. في الجولة الـ 16 وهو تحت طائلة العقوبة، حيث تم توقيف اللاعب لمباراتين نافذتين.