عقوبات صارمة للأساتذة المتغيبين عن حراسة البكالوريا

دعت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية والأساتذة إلى ضرورة تجنّد الجميع والإستعداد التام لإنجاح إمتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2026.

وحسب إرسالية من الوزارة إلى مديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاث، ومفتشي التعليم الإبتدائي لإدارة المدارس الإبتدائية من أجل تأطير إمتحان شهادة البكالوريا دورة 2026. بشكل يجعلها عرسا وطنيا. فيجب السهر على تبليغ الجميع بضرورة التجند والإستعداد التام للمساهمة في إنجاح هذه العملية خدمة لأبنائنا والصالح العام.

ودعت مديريات التربية إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات الإدارية التي ستطبق في حالة تسجيل الغياب عن الحراسة. وتتمثل في خصم 20 نقطة من المردودية. خصم يوم الإجتماع والأيام الموالية له من الامتحان.

بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية اللازمة.

كما أعلمكم بأنه لا يمكن قبول الشهادات الطبية إلا التي تثبت مكوث المعني بالمستشفى. أؤكد على ضرورة إيلاء هذه العملية العناية التي تستحقها والسهر على توفير الظروف التنظيمية و البيداغوجية لإنجاحها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.

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