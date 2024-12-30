قناة النهار عقوبات صارمة للمتلاعبين بنوعية المياه المعدنية..”سنتتبع الأسعار” بقلم قناة النهار نشر في 30 ديسمبر 2024 - 15:48 شارك غرِّد أرسل 72 0 عقوبات صارمة للمتلاعبين بنوعية المياه المعدنية..”سنتتبع الأسعار” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2IWEq اقرأ أيضا علي بن شيخ : عمري ماكان عندي مشكل مع محي الدين.."هذا ماحدث بيننا" قناة النهار 10 ديسمبر عطاف: عام 2024 كان عنوانه تقوية انتشار الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا قناة النهار 30 ديسمبر عطاف : سفارتنا في سوريا تشتغل بصفة عادية..سوريا تتسع للجميع ويشارك في صنع مستقبلها جميع السوريين قناة النهار 30 ديسمبر حملات تحسيسية لتخفيض سعر كوب القهوة..استجابة واسعة من المقاهي قناة النهار 18 ديسمبر رئيس الجمهورية :الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة قناة النهار 24 ديسمبر هذه هي أفضل المشاريع الإنتاجية المربحة عند الجزائريين قناة النهار 21 ديسمبر النوي في الميدان.."زدم للمطار مع صباح ربي" قناة النهار 26 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر الإعتزاز بالعزوبية عند الشباب.. تعبير عن الإستقلالية أم هروب من المسؤولية ! قناة النهار 25 ديسمبر وزير التجارة يتوعد..صحة المستهلك خط أحمر قناة النهار 30 ديسمبر