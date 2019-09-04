عقوبات ضد مرقين تسببت أشغالهم في سد قنوات الصرف وإغراق شوارع سكيكدة

أعلن والي سكيكدة عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد مرقين عقاريين، تسببت المخلفات العشوائية لأشغال ورشاتهم في فيضانات وسيول.

وأصدر الوالي حجري درفوف بيانا اليوم، أعلن فيه عن جملة من الإجراءات التفتيشية والردعية، في أعقاب الفيضانات التي شهدتها المنطقة.

وقال البيان، إنه في أعقاب ملاحظات المواطنين وجولات تفقد ميدانية بأحياء مدينة سكيكدة، تقرر اتخاذ جملة من التدابير.

وشملت الإجراءات حسب البيان مشاريع جرت بها أشغال مؤخرا وتضررت بسبب التقلبات الجوية الأخيرة أو كانت سببا في انسداد البالوعات.

وقد تقرر تشكيل وإيفاد لجنة تقنية ولائية لمعاينة أشغال التهيئة وتزفيت الطرقات على مستوى عدد من أحياء مدينة سكيكدة.

كما تقرر اتخاذ إجراءات ضد مرقين عقاريين تتواجد ورشاتهم بأعالي المدينة، لم يتخذوا تدابير طُلبت منهم من طرف المصالح التقنية.

وبينت شهادات مواطنين ومعاينات ميدانية أن الأتربة وركام مخلفات الورشات التي خلّفتها أشغال مرقين عقارين بأعالي سكيكدة، قد جرفتها السيول وتسببت في سد بالوعات صرف المياه، التي جرى صيانتها خلال الشهر الماضي، تحسبا لحلول الخريف.

وكانت مدينة سكيكدة، قد شهدت صبيحة الأحد الماضي، تساقطات غزيرة للأمطار، فاقت 141 ملم على بعض المناطق.