عقوبات على الأساتذة المتسببين في أخطاء بعلامات التلاميذ

وزارة التربية تقر إجراءات جديدة لتجنب حجز علامات خاطئة في النظام المعلوماتي

حجز تفويج التلاميذ للموسم الدراسي المقبل قبل 31 أكتوبر

حذرت وزارة التربية الوطنية الأساتذة ومديري المؤسسات التعليمة من الأخطاء التي يتم الوقوع فيها أثناء حجز علامات التلاميذ في النظام المعلوماتي.

وهددت بفرض عقوبات تأديبية للمسؤول عن الخطأ لتسببه في ضياع حق التلميذ. حيث جاء في مراسلة الوزارة رقم 376 بتاريخ 15 مارس 2022. إلى كل السادة مديري التربية عبر ولايات الوطن ومفتشي التربية الوطنية والتعليم المتوسط والابتدائي للمتابعة. والسادة مديري المؤسسات التعليمية للتنفيذ، المتضمنة ترتيبات إضافية لتسيير تمدرس التلاميذ في النظام العملوماتي لقطاع التربية.

وهذا لتجنب الأخطاء في كشوف علامات التلميذ وصعوبة تصحيحها بعد غلق النظام المعلوماتي. وهو ما انجرت عليه مشاكل وضياع حق بعض التلاميذ. وكثرة الاتماسات التي تتلقاها مديريات التعليم ومديرية الأنظمة المعلوماتية قصد معالجة وضعيات عالقة للتلاميذ ناجمة عن أخطا حصلت أثناء حجز العلامات.

حجز العلامات بعد التصحيح الجماعي

وشددت التعليمة أنه سيشرع في حجز علامات التلاميذ بعد الأسبوع الموالي لإجراء الاختبارات. وبعد القيام بالتصحيح الجماعي مع التلاميذ وإطلاعهم على علاماتهم. ويراقب كل أستاذ العلامات المحجوزة قبل عقد مجلس الأقسام. أو مجالس الأساتذة وسحب الكشوفات.

وهذا من خلال وثيقة مراقبة حجز النقاط المستخرجة من النظام المعلوماتي ويوقعها الأساتذة. بعد التأكد من صحة العلامات المحجوزة، ثم يسلموها إلى مدير المؤسسة الذي يطلع عليها .ويوقعها ويختمها ويحفظها ويسهر أساتذة المدرسة الابتدائية على مطابقة العلامات المحجوزة في النظام المعلوماتي. مع تلك المقيدة في الدفتر المدرسي لتلميذ، في حين يقوم مدير المؤسسة بتأكيد علامات التلميذ. نهاية كل فصل ابتدائي لإطلاع الأولياء عليها عبر الفضاء المخصص لهم.

أما مدير الطور المتوسط فيقوم باستخراج كشوف التلاميذ من النظام المعلوماتي ويوقعها ويختمها. ويسلمها للأولياء خلال اليومين الأخيرين من نهاية الفصلين الأول والثاني.

وهذا بعد التأكد من حجز جميع العلامات بما تلك المعفى منها، يغلق نظام المعلوماتي آليا في الجانب المتعلق بحجز العلامات. وتعديلها في اليوم الأخير من الفصلين الأول والثاني.

ويعاد فتح النظام المعلوماتي مباشرة بعد استئناف الدراسة في الفصل الموالي لمدة أسبوعين لا أكثر. بغرض تصحيح الأخطاء المحتمل حصولها أثناء حجز العلامات والتي يكتشفها التلاميذ وأولياؤهم بعد استلام كشوفهم. على أن يعد المدير تقريرا يقر بوجود الخطأ ويوقعه ويختمه مدير المؤسسة وترسل نسخة منه إلى مدير التربية، ويعاد استخراج كشف النقاط المصحح ويسلم للولي.

كيفية حجز تلاميذ شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا

أما بالنسبة للتلاميذ المعنيين بالامتحانات الرسمية فتتم مراقبة علاماتهم قبل إجراء هذا الامتحان. لا سيما علامات التربية البدينة والفنية والرسم بالنسبة لتلاميذ التعليم المتوسط. وعلامات التربية البدنية والرياضية بالنسبة لتلاميذ الثالثة ثانوي أو البكالوريا. كما تراقب المعدلات السنوية للتلاميذ بنفس الطريقة الأولى. وتحجز علامات اختبارات الاستدراك بعد التصحيح الجماعي مع التلاميذ. ويحجز قرار المجالس مباشرة بعد انعقادها. وتسلم الكشوف لأولياء بعد عقد مجالس الأقسام للفصل الثالث ومجلس القبول والتوجيه، وعند الاقتضاء طلب تصحيح الخطأ في حالة وجوده.

كما يمكن للولي أن يقدم طعنا في قرار التوجيه، وتتكفل إدارة المؤسسة بتصحيح أي خطأ بمعية الأستاذة قبل إمضاء محضر الخروج. وتكفل مديرية التربية بتطبيق قرارات لجنة الطعن والعمل على حجز قرارات إعادة التوجيه قبل الخروج إلى العطلة الصيفية.

وتغلق السنة الدراسة نهائيا ولا يمكن تصحيح أي خطأ بعد ذلك ويتحمل المدير والأستاذ المعني المسؤولية. ويتعرض صاحبه إلى عقوبات تأديبية، ويتم فتح سنة جديدة في النظام المعلوماتي. ويتم توزيع التلاميذ على الأفواج قبل 31 أكتوبر من السنة الدراسة الجديدة.