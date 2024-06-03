عقوبات قاسية ضد المتورطين في ظاهرة الغش في امتحانات الباك والبيام

حذر المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية، ساعد بلعباس من المساس بنزاهة ومصداقية الامتحانات الوطنية بأفعال يعاقب عليها القانون، كالغش وتسريب مواضيع الامتحانات، وكذا التشويش على السير العادي للامتحانات.

ولدى حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أكد بلعباس أن القانون يصنف ظاهرة الغش في الامتحانات عن طريق تسريب ونشر مواضيع الامتحانات كجريمة تنجر عنها عقوبات قاسية، موضحا أن ظاهرة الغش تعرض المترشح إلى الإقصاء من اجتياز امتحانات الأقسام النهائية لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات كاملة.

كما لفت ذات المسؤول، إلى أن القانون يعاقب أيضا مؤطري الامتحانات المتورطين في تسريب مواضيع وأسئلة الامتحانات بعقوبات تصل إلى حد الإجرام والسجن.