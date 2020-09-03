عقوبات قضائية على الغشاشين في إمتحانات نهاية السنة

ذّكر وزير التربية، بأن عقوبة الغش في الامتحانات أصبحت تتجاوز العقوبة الإدارية ابتداء من هذه الدورة وتتعداها إلى العقوبات القضائية.

وامر الوزير مدراء التربية بالولايات بضرورة عقد جلسة عمل مع رؤساء مراكز الإجراء بحضور رئيس لجنة الملاحظين قبل انطلاق الامتحانات.

وحثهم على أهمية المسؤولية المخولة إليهم وعلى إلزامية تطبيق النصوص القانونية والأدلة الخاصة بتسيير مراكز الإجراء بكل صرامة، خصوصا ما تعلق بمحاربة ظاهرة الغش، مما يستوجب عليهم تحسيس جميع المؤطرين والأساتذة الحراس بالعقوبة المترتبة على مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم، والتي أصبحت تتجاوز العقوبة الإدارية ابتداء من هذه الدورة وتتعداها إلى العقوبات القضائية، حيث تم تجريم هذه الأفعال المشينة التي تمس بنزاهة ومصداقية الامتحانات.

تخصيص فترات لتقديم الإرشادات للمترشحين

تخصيص الفترة ما بين الساعة الثامنة (08سا و00د) والساعة الثامنة والنصف (08سا و30د) للامتحانين وما بين الساعة الثانية والنصف (14ساو 00د) والساعة الثانيـــــة والنصف (14ساو30د) في امتحان شهادة التعليم المتوسط وما بين الساعة الثانية والنصف (14سا و30د) والساعة الثالثة (15سا و00د) في امتحان شهادة البكالوريا لتقديم الإرشادات للمترشحين من طرف الأساتذة الحراس وتحضيرهم نفسيا لاجتياز الامتحانين ووضعهم في أريحية وطمأنينة.