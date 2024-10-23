قرّرت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية فرض عقوبات مالية ضد متعاملي الهاتف النقال الثلاثة. على إثر تسجيل إخلال ببعض الالتزامات المتعلقة بالتغطية وجودة الخدمة التي لم يتم تلبيتها.

وأوضحت السلطة في بيان لها، أنه وبعد الانتهاء من حملة المراقبة وتقييم التغطية وجودة الخدمة (QoS) لشبكات الـ GSM. والجيل الثالث والجيل الرابع الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة: إتصالات الجزائر للهاتف النقال “موبيليس” وأوبتيموم تيليكوم الجزائر “جازي” والوطنية للإتصالات الجزائر “أوريدو” التي نفذت عبر كامل التراب الوطني. تمت معاينة إخلالات ببعض الإلتزامات المتعلقة بالتغطية وجودة الخدمة التي تضمنتها دفاتر الشروط الخاصة بهم.

وتطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها قامت سلطة الضبط بتوجيه “إعذارات إلى المتعاملين الثلاثة قصد الامتثال للالتزامات المتعلقة بالتغطية وجودة الخدمة لشبكات الـ GSM والجيل الثالث والجيل الرابع الخاصة بهم. كما قامت بحملة للتأكد من رفع الاخلالات المسجلة، والتي تبين بعدها أن بعض الالتزامات المتعلقة بالتغطية وجودة الخدمة لم يتم تلبيتها”.

وأضاف البيان، أن سلطة الضبط فرضت عقوبات مالية ضد المتعاملين الثلاثة، والتي يقدر مبلغها الإجمالي بـ1.053.325.166,30 دج. تتوزع كما يلي: موبيليس: 721.802.502,42 دج، جازي: 82.026.182,13 دج. و أوريدو : 249.496.481,75 دج.