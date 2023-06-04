قناة النهار عقوبات مشددة لمحـ.ـاربة الغش في الإمتحانات بقلم قناة النهار نشر في 04 جوان 2023 - 21:06 الجزائر شارك غرِّد أرسل 47 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Diyf8 الجزائر اقرأ أيضا هضبة قسنطينة.. منارة علمية تحتضن المؤسسات الناشئة قناة النهار 18 ماي دلال خير: أيوب.. تعرض لشلل كلي بسبب الحمى.. يناشد المحسنين قناة النهار 19 ماي مغارة "تتقين" .. إبداع الخالق في أعماق الأرض بتلمسان قناة النهار 15 ماي غليزان / هكذا أطاحت مصالح الأمن بعصـ.ـابة أحياء تعتدي على المواطنين بحي برمادية قناة النهار 16 ماي ملعب الدويرة بسعة 40 ألف متفرج.. وبمعايير دولية مضادة للزلازل قناة النهار 20 ماي دلال خير / مشاهد توجع القلب لطفل يطلب النجدة للعلاج في الخارج بعدما أنهكه المرض قناة النهار 16 ماي والد فيصل التي قصّته هزّت قلوب الجزائريين.. يروي معاناته قناة النهار 02 جوان تلمسان: الألعاب التقليدية التراثية .. فضاء ترفيهي تعليمي للأجيال قناة النهار 22 ماي إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية .. هكذا تتحدى الجزائر ثالث جريمة في العالم قناة النهار 20 ماي