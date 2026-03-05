عقوبات وغرامات ثقيلة.. لجنة الانضباط تضرب بيد من حديد بعد ربع نهائي كأس الجزائر

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، جملة من القرارات في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، وذلك عقب دراسة ملفات مباريات الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجزائر.

وشهدت هذه القرارات تسليط عقوبات مالية على عدد من الأندية بسبب استعمال الألعاب النارية وسوء التنظيم، إلى جانب إيقافات للاعبين بسبب اللعب الخشن أو الاحتجاج على قرارات الحكام.

وجاء القرارات على النحو التالي:

نادي شباب أوراس باتنة: غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار بسبب إشعال الألعاب النارية في المدرجات، وفقا للمادة 31 من قانون كرة القدم للهواة.

لاعب مولودية سعيدة، محمد الأمين برود، عقوبة الإيقاف لمباراتين نافذتين بعد طرده بسبب اللعب الخشن، تطبيقا للمادة 77 من قانون كرة القدم للهواة.

نادي اتحاد الجزائر: إنذار مع غرامة مالية قدرها 400 ألف دينار بسبب استعمال الألعاب النارية ورمي المقذوفات على أرضية الميدان دون إحداث أضرار جسدية، في المخالفة الثانية للنادي.

كما فرضت اللجنة غرامة إضافية بقيمة 100 ألف دينار بسبب تواجد شخص غير مرخص له قرب أرضية الميدان أثناء تسجيل الهدف.

النادي الرياضي القسنطيني: معاقبة اللاعب إبراهيم ديب بـ 100 ألف دينار بسبب الاحتجاج على قرار الحكم، مع احتساب الاحتجاج ضمن رصيده من الإنذارات.

كما عوقب النادي بغرامة 30 ألف دينار بسبب إشعال الألعاب النارية في المدرجات، إضافة إلى 50 ألف دينار بسبب سوء تنظيم المباراة.

نادي شبيبة بجاية: غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار بسبب غياب المدرب الرئيسي عن دكة الاحتياط.

وشهد ملف مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر عددا كبيرا من القرارات، حيث غرّمت اللجنة كلًّا من كداد شعيب، بن عيادة حسين، شعال فريد، ويونس واسع عبد الحق بـ 100 ألف دينار لكل لاعب بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم.

كما عوقب اللاعب بلحوسيني عبد النور إيهاب بالإيقاف لمباراتين نافذتين بعد طرده بسبب اللعب الخشن، وفقا للمادة 54 من قانون الانضباط.

كما سلطت اللجنة غرامة مالية قدرها 40 ألف دينار على النادي بسبب المبالغة في الحصول على الإنذارات، إضافة إلى 100 ألف دينار بسبب تصرف غير لائق من طرف ملتقطي الكرات.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة إبقاء الملف الانضباطي مفتوحا إلى غاية الاستماع لأقوال كل من اللاعب رؤوف بن غيث وكاتب فريق شباب بلوزداد نسيم فيصل مالك، حيث حددت جلسة الاستماع يوم 09 مارس.

كما شملت العقوبات كذلك المولودية، حيث غرّمت اللجنة كلا من أليكسيس قندوز، أيوب غزالة وطبيب الفريق جمال أوردان بـ 100 ألف دينار لكل واحد منهم بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم، مع احتساب الاحتجاج ضمن الإنذارات المسجلة في رصيدهم.