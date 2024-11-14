عقوبات تصل الى 10 سنوات سجنا للمعتدين على قطار الثنية_آغا

التمس الممثل العام بمحكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبات تتراوح بين 5 و10 سنوات سجناً لـ 20 متهماً، من بينهم 17 متهماً موقوفين بالمؤسسة العقابية. مع التماس تغريمهم 100 ألف دج غرامة مالية نافذة .

وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، تم توقيف المتهمين من قبل عناصر الضبطية بالعاصمة بتاريخ 7 ديسمبر 2022، لقيامهم بأعمال شغب وعنف بمحطة القطار بوادي السمار. بعد نهاية مباراة كرة القدم التي جمعت شباب بلوزداد واتحاد العاصمة مع قيامهم برشق ورمي القطار بالحجارة. والسب و الشتم بأقبح العبارات، و الاعتداء بالأسلحة البيضاء على المواطنين. مع قيام المتهمين بالتهجم على القطار وتحطيم نوافذه وتخريب الكراسي وبث الرعب وسط المسافرين.

وتم توقيف المتهمين بعد التعرف عليهم وتحديد هويتهم من خلال كاميرات المراقبة.

المتهمون وأثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية، وجهت لهم جناية القيام بأفعال تخريبية وبثّ الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن. من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر. والاعتداء على وسائل المواصلات والنقل، والملكيات العمومية. جنحة التخريب العمدي لممتلكات الغير، وحمل أسلحة من الصنف السادس دون مبرر شرعي. وجنحة الضرب والجرح بسلاح.

حيث أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا وحمّلو المسؤولية كاملة لأنصار شباب بلوزداد الذين قاموا بأعمال شغب.

مؤكدين بأنهم تدخلو للمساعدة فقط بعد سماع استغاثة عمال القطار. وعلى ضوء ما دار بالجلسة من معطيات التمس النائب العام العقوبة السالف ذكرها.