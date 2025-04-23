أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني انه لن نتسامح مع المضاربة في المركبات وقوت الجزائريين .

وكشف لطفي بوجمعة أن عقوبة المضاربة ستصل إلى 30 سنة وحتى المؤبد . كما أن العدالة ستحافظ على الاقتصاد الوطني بالقانون.

وجاء هذا في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد أردنا مقاربة تجمع بين الردع والصرامة في جرائم الفساد منذ سنة 2019.

كما أكد لطفي بوجمعة انه لابد ان نرافق المسؤولين المحليين والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الوطني لتجسيد برنامج الدولة الجزائرية.