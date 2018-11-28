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عقوبة “براهيمي” تُحدث فضيحة في “البرتغال”!

الرياضة
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عقوبة “براهيمي” تُحدث فضيحة في “البرتغال”!
بقلم إسماعيل عشاش

تعرض الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، لعقوبة “غريبة” من طرف لجنة التأديب التابعة للإتحاد البرتغالي، مُتمثلة في دفع غرامة 19 أورو.

وإعتبرت وسائل الإعلام البرتغالية هذه العقوبة بـ”الفضيحة”، نظرا لقيمتها المُتواضعة جدا، مُقارنة بخطورة التصرف الذي قام به نجم نادي “بورتو”.

وكان صاحب المُراوغات السحرية قد اعتدى على، “نيلتينيو” لاعب نادي “تشيفاز”، بطريقة عنيفة، ولكنها مرت مرور الكرام على حُكام المُباراة.

وجاءت هذه العقوبة لتعيد الحديث في البرتغال، عن الحماية والمعاملة الخاصة التي يستفيد منها “بورتو” ولاعبوه عندما يتجاوزون الحدود.


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