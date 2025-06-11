عقوبة جديدة للمتهمة وحيدة قروج

أصدرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء، حكما يقضي بإدانة عارضة الازياء والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة وحيدة قروج بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة المالية المحكوم بها على المتهمة المقدرة بـ500 ألف دج، كما أيد المجلس في منطوق الحكم محل الاستئناف الدعوى المدنية والابقاء على مبلغ التعويض للمتهمة.

وبهذا القرار يكون المجلس قد خفض العقوبة للمتهمة “وحيدة قروج” من 3 سنوات الى عامين حبسا نافذا، وهن الحكم الابتدائي الذي نطقت به محكمة الجنح بالشراقة لمتابعتها جزائيا من طرف مدير أعمالها المدعو “ز.أحمد” المقيم ببلدية خميس الخشنة ببومرداس، لارتكابها بجنحة نشر خطاب الكراهية عن طريق تكنولوجيات الاعلام الآلي وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل صور لشخص في مكان خاص بغير اذنه أو رضاه ومخالفة الضرب والجرح العمدي.

في حين، تم في نفس الجلسة الحكم على شقيقها غيابيا المتهم الثاني ” ق.عبد الغفور” بـ5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده، قبل أن يعارض المتهم في الحكم الابتدائي بغد توقيفه من طرف مصالح الأمن بالعاصمة.

وفي الجلسة اعترفت قروج بضربها الضحية مدير أعمالها بتلك الطريقة التي ظهرت بها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بث الفيديو على أنظار الجمهور، مبررة ذلك الفعل بخيانته لها، لسرقته أموال تعود من عائدات الإشهار.

كما أكد الضحية في تصريحاته للقاضي أنه تعرّض للضّرب والسّب من طرف المتّهمة ” وحيدة قروج ” بعد استدراجه إلى مسكنها العائلي الكائن مقره بزرالدة برفقة شقيقها ” عبد الغفور”، متمسكا بطلباته الأولية ومتابعة المتهمين كما تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية للمطالبة بتعويضات مالية مكتوبة.

فيديو موثق للجريمة يشعل رواد المواقع

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية التي عرضتها ” النهار” ، فقد كشفت تحقيقات قضائية التي انجزتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت، في قضية اختطاف الضحية المدعو ” ز.أحمد” 29 سنة، من طرف الحلاقة عارضة الأزياء، والمتهمة” وحيدة قروج ” وقائع مثيرة، توصل لها المحققون في إطار التحقيق الذي باشروه، إنطلاقا من الشكوى التي قيدها الضحية، والمرفقة بشهادة طبية بها عجز طبي لمدة 6 أيام، جراء التعنيف الجسدي الذي تعرض له من طرف المتهمة ” وحيدة قروج ” في مسكنها العائلي الواقع بأولاد فايت بالطابق الأول منه، في حدود الساعة 23.30 ليلة 25 فيفري 2025، بعد عملية استدراج محكمة حبكتها لضحيتها، عبر مكالمة هاتفية من تطبيقة ” واتساب” طالبة منه مقابلته افقدم إليها برجليه برفقة صديقه وامرأتين، انطلاقا من مسكنه الكائن مقره بخميس الخشنة ولاية بومرداس، ظنا منه أنه لقاء كسائر الأيام باعتباره مسيّر أعمالها منذ سنوات وليس بينهما أي خلافات أو عداوة.

قبل أن يظهر الضحية ز.أحمد في وضعية الشخص المحتحز تحت طائلة التهديد، على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو تم تداوله بشكل واسع، مخلفا حالة ذعر وهلع بين الجمهور، فكانت ردود الفعل منافية ومنددة، للفعل الذي ارتكبته المتهمة ” قروج وحيدة ” وشقيقها المتواجد في حالة فرار لحد الساعة المدعو ” ق.ع الغفور” الذي تقاسم معها الدور من خلال تهديد الضحية المختطف بسكين لتخويفه.

حيث دعا العشرات من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحرك السلطات الوصية ومعاقبة الفاعلين.

العثور على فيديوهات توثق الحادثة

كما توصّل المحققون من خلال الخبرة الإلكترونية المنجزة على هاتفي المتهمة، بعد تم تصفح موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”. فيديوهات توثق الحادثة. أين تم العثور على مقطعي فيديو الأول مدته دقيقتين يظهر قيام المتهمة بضرب ضحيتها وإهانته. كما تظهر في مقطع فيديو ثاني على موقع “فيسبوك” مدته دقيقة تصرح فيه بأن هاتف الضحية بحوزتها ولن تمنحه له بأي طريقة كانت.

واتضح أن أسباب الجريمة، هو مبالغ مالية لا تتعدى 97 ألف سنتيم، كانت المتهمة “قروج” تريد استردادها من “المانجير”. ولدى وصوله الى مسكنها استقبله المتهم الفار “عبد الغفور ع.” بالمطبخ. حينها تبادلوا أطراف الحديث عن الأرباح التي جنوها جراء الإشهار لبعض مبيعات الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وفجأة قامت بالصراخ في وجهه وتوجيه هاتفها النقال في وجه الضحية وتسجيل فيديو له. لتقوم بصفعه على وجه واهانته وإرغامه على الكلام. حينها قامت والدة المتهمين بالتدخل وقامت بإمساك إبنها الذي كان يلوّح بالسكين. حينها إستغل الضحية الفرصة ولاذ بالفرار حينها قام المتهم ” عبد الغفور” باللحاق بغية الإساك به. غير أن الضحية أكمل طريقه مشيا على الاقدام إلى غاية وصوله إلى بلدية بابا حسن. أين إتصل بأخيه وقام بإصاله إلى منزله العائلي .

والخطير في الوقائع المنسوبة للمتهمين، فإن الموقوفة ” وحيدة قروج ” حسب اعترافاتها وتصريحات الضحية. فإنها قامت بالسطو على حقيبتين لمسيّر أعمالها بهما أغراضه الشخصية. من بينها هاتفه النقال الذي عرضته على أنظار الجمهور، متهمة الضحية بأنه يقوم بتحريض صفحات عليها. ويقوم بتسريب أمور تخصنا، الأمر الذي سبّب لها مشاكل مع زوجها -حسب ادعاءاتها-

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