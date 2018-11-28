عقوبة غريبة على “براهيمي” تثير السخرية !!

الرياضة
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عقوبة غريبة على “براهيمي” تثير السخرية !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

سلطت لجنة العقوبات التابعة للإتحاد البرتغالي لكرة القدم، عقوبة غريبة على الدولي الجزائري لاعب نادي بورتو ياسين براهيمي.

وهذا بتغريم براهيمي بما قيمته 19,13 أورو بعد “سلوك سلبي” بإتجاه أحد لاعبي نادي “تشافيز” في البطولة البرتغالية.

ولقيت العقوبة موجهة من السخرية لدى الجماهير البرتغالية، والتي وصفتها بـ”رمزية”، والتي تعادل 4000 دينار بالعملة الوطنية.

فيما عبرت بعض المنابر الإعلامية البرتغالي سخطها من الإتحاد المحلي، كون اللاعب يتقاضي ما يقارب المليون أورو سنويا.


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