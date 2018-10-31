عقوبة كبيرة في إنتظار “سليماني”

كشفت المصادر الصحفية التركية، أنّ “إسلام سليماني” مهاجم “فينربخشة” تنتظره عقوبة كبيرة من طرف إدارة النادي الذي لم يعجبها تصرف هذا الأخير.

وكان “سليماني” قد طرد في مباراة الجولة الماضية في الدوري التركي بسبب احتجاجه على الحكم، وهو ما لم تتقبله إدارة الفريق.

فـ “السوبر سليم” سيغيب عن الداربي ضد “غلطة سراي” الأسبوع المقبل وترك فريقه في وضعية حرجة خاصة وأن كان معول عليه من أجل فك شفرة تسجيل الأهداف.

وحسب ما ذكرته المصادر التركية، فإن “سليماني” سيعاقب ماليا من طرف إدارة الفريق وغرامة كبيرة في انتظاره.