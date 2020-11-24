عقوبتها 20 عاما.. إدانة زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، اليوم الثلاثاء، قراره الظني بحق فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، في قضية حادثة السرقة بمنزلهما.

وأكد المحامي أشرف الموسوي، لموقع الفن، إدانة الهاشم، في قضية حادثة السرقة التي أدت إلى مقتل السارق وهو من الجنسية السورية ويدعى محمد موسى، بالقتل العمد.

وقال الموسوي، أن القرار أدان المدعو فادي الهاشم بجناية المادة 547 “القتل القصدي”، وتصل العقوبة إلى 20 سنة سجن، معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع.

وأوضح ذات المتحدث، أنه يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة، مضيفا إنه قد تمت إحالة القرار على الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.