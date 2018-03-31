عقوبَة كبِيرة تُهدد شبيبة سكيكدة !

الرياضة
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عقوبَة كبِيرة تُهدد شبيبة سكيكدة ! شبيبة سكيكدة
بقلم وليد كويني

بات نادي شبيبة سكيكدة مهدد بعقوبة كبيرة من طرف الرابطة المحترفة بعد حرمانه لقناة خاصة من تغطية مباراته أمام جمعية الشلف.

في لقاء لحساب الجولة الـ24 من المحترف الثاني على ملعب 20 اوت 1955، والذي إنتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أين ستكون سكيكدة مهددة بتطبيق المادة 104 والتي تنص على خصم نقاط اللقاء وغرامة مالية قدرها 250 مليون سنتيم.

كما أشارت مصاردنا أن رئيس ديريكتوار الرابطة عمار بهلول طالب القناة المالكة لحقوق البث بتقديم تقرير حول الحادثة.

يذكر أن آخر نادي طبقت عليه المادة 104 من هو نادي سريع المحمدية سنة 2009 في لقائه أمام شباب باتنة.


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