عقود الزواج بـ”الرونديفو”.. وشروط لإبرامها في البلديات

كشف بيان الوزارة الأولى، اليوم الاثنين، عن شروط إبرام عقود الزواج، في ظل استمرار إجراءات الحجر الخاصة بالوقاية من كورونا.

ففيما يتعلق بالإجراءات الـمتعلقة بإبرام عقود الزواج على مستوى مقرات البلدية، فيجب أن تتم بطريقة منظمة.

وفي هذا الإطار، يجب أن يحرص الولاة على أن تتم مراسم إبرام عقد الزواج في أماكن مناسبة.

وهذا وبعد تحديد موعد لذلك، وتقتصر على حضور الأشخاص الـمعنيين فقط.

وذكرت الحكومة بإجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والإجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني.

ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء.

كما تحرص على التذكير بضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.

ويكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر، والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد الـمخالفين وضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

وجددت الحكومة دعواتها للـمواطنين للتحلي بالحذر والانضباط ومواصلة التعبئة لمكافحة انتشار هذا الوباء ورفع هذا التحدي الصحي.