عقود تأمين بـ “الفاسيليتي” لشباب “أونساج”

بموجب اتفاقية بين “CNMA” والوكالة الشبابية

الاتفاقية تشمل كافة اختصاصات الشباب مع أولوية للفلاحين والمحوّلين

مساعدة الشباب على توفير محلات عند نهاية مدة الكراء

سيكون بإمكان الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية، من الاستفادة من عقود تأمينات لمشاريعهم تسدد بالتقسيط، وتكوينات ومرافقة لمشاريعهم من طرف خبراء متخصصين في المجال، بالمجان، من أجل ضمان استمرارية مشاريعهم.

قررت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، توفير عقود تأمين تعدّ الأولى من نوعها، بموجب اتفاقية سيتم التوقيع عليها، غدا الإثنين، في مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالتنسيق مع إدارة الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد”، تحت إشراف وزيرا القطاعين، تمكن فئة الشباب من الاستمرار في تجسيد مشاريعهم من دون أي عراقيل بعد استفادتهم من عقود تأمين يسدّدون مستحقاتها التي ستكون تنافسية بالتقسيط، وهي عقود قال بشأنها مدير “CNMA”، محمد شريف بن حبيلس، في تصريح خص به “النهار”، إنها ستمكن الشاب من الاستفادة من خبرة ومرافقة خبراء المعاهد التقنية التابعة للصندوق إلى غاية ما بعد تجسيد المشروع والاستمرار فيه، بغض النظر عن العراقيل والمخاطر التي قد تصادفهم والوقاية منها، مؤكدا هنا على سبيل المثال لا الحصر “مثلا إذا انتهت مدة صلاحية عقد كراء المحل الذي يمارس فيه النشاط، فإن صندوق التعاضد الفلاحي سيتدخل من أجل مساعدة الشاب وتوفير مقر آخر له يمارس فيه نشاطه بغض النظر عن المشاكل الأخرى التي تؤثر سلبا على استثمارات الشباب”، مشيرا إلى شبكة انتشار وكالات “CNMA” عبر ربوع الوطن وإحصائها لخمسمائة وأربعين وكالة، آخرها تم تدشينها منذ أسبوع في ولاية عين صالح، أهّلتها للظفر بهذا النوع من الاتفاقية.

كما أوضح المدير العام، محمد شريف بن حبيلس، بأن مصالحه ستساعد فئة الشباب من اكتساب خبرة الفلاحين والمربين والمحوّلين، من خلال عقد لقاءات دورية بين الطرفين، والعمل سويا والتكفل بتأطيرهم، قبل أن يشير إلى أن الاتفاقية موجهة لكافة الشباب، بغض النظر عن الاستثمار للمختصين فيه.

وسيتمكن هؤلاء الشباب بموجب عقود التأمين التي يتوفرون عليها من الانخراط في مجالس إدارة الصناديق الجهوية والمشاركة في التسيير، مضيفا بالقول: “الشاب لن يعدّ مجرد زبون عادي بموجب الاتفاقية وإنما سيكون شريكا فعالا لنا”.