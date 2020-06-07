عقون.. الدستور الجديد يضع حداً نهائياً لمحاولات ممارسة “السلطة المطلقة”

قال مقرر لجنة الخبراء المكلفة بوضع الاقتراحات الخاصة بمراجعة الدستور، وليد عقون، إن في النظام شبه الرئاسي الذي اعتمدته الجزائر ، يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع العام ، وعلى هذا النحو ، فإن الأمر ليس مسألة توسيع سلطة الرئيس أو تقليصها.

وأكد لعقون أن الرؤساء قد منحوا أنفسهم في الماضي سلطة مطلقة وليس قواعد دستورية.

وأشار المتحدث في تصريح الاذاعة الجزائرية، إلى أن تنظيم السلطات، كما هو محدد في مختلف الدساتير ، قد تم صياغته دائمًا تحت عناوين “السلطات” التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيرا إلى أن الدولة قد تم تصنيفها في السلطة التنفيذية.

وحسب أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، فإن الدستور الجديد يضع حداً نهائياً لمحاولات ممارسة “السلطات المطلقة” ، والممارسات “المرتبطة بالرؤساء الذين يمنحونها”.