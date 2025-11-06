عقون: “سنقدم أفضل ما لدينا للعودة بكامل الزاد من ورقلة”

أكد حارس مرمى مولودية وهران، طارق عقون، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز، في مباراة الجولة الـ11 من البطولة، في مواجهة مضيفهم فريق مستقبل الرويسات.

وصرح عقون، في هذا الخصوص: “نسعى للعودة بالفوز من خرجتنا المقبلة، قبل فترة التوقف الدولي التي ستكون مفيدة للجميع”.

كما أضاف: “ندرك أن الأمور لن تكون سهلة، كوننا سنلعب خارج الديار، لكن سنقدم أفضل ما لدينا للعودة بالنقاط الثلاث”.

وتابع طارق عقون: “بالنسبة لي، وبصفتي حارس مرمى، أتمنى الحفاظ على نظافة شباكي لأطول فترة ممكنة، سيكون ذلك أمر رائع”.