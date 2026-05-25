عقون: نسعى إلى رفع نسبة استغلال جلود الأضاحي إلى 50 بالمائة

أكد المكلف بالتلخيص والدراسات بديوان وزير الصناعة الدكتور مقداد عقون، أن الحملة الوطنية لجمع جلود أضاحي العيد، التي تبلغ عامها السابع، ستساهم في دعم وتطوير صناعة الجلود في الجزائر.

وقال مقداد عقون، لدى نزوله ضيفا على الإذاعية الأولى، هذا الاثنين، أن نسبة الجلود الصالحة للاستعمال ارتفعت من 16 بالمائة سنة 2018 إلى 36 بالمائة سنة 2025. مع السعي إلى بلوغ نسبة تتراوح بين 45 و50 بالمائة خلال السنة الجارية. بما يسمح باستغلال نصف الجلود المسترجعة في الصناعات التحويلية.

وأشار المتحدث إلى أن هذه العملية تتم بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية، من بينها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ووزارة البيئة، ووزارة الصحة، ووزارة الفلاحة. إضافة إلى مساهمة فعاليات المجتمع المدني والكشافة الإسلامية الجزائرية في إنجاح الحملة.

كما أبرز الدكتور مقداد عقون أن الاستراتيجية التي يكرسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهدف إلى تحقيق السيادة الصناعية وتعزيز الإنتاج الوطني. من خلال بناء قاعدة اقتصادية وصناعية قادرة على تلبية حاجيات المواطنين بمنتجات محلية ذات جودة عالية. وتقليص فاتورة الاستيراد عبر تنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد ذات المسؤول أن قطاع الجلود يعد من بين الروافد الاقتصادية المهمة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي. مشيرا إلى أن وزارة الصناعة أولت خلال السنوات الأخيرة أهمية كبيرة لتثمين هذا المورد الحيوي عبر الحملات الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة به.

