عقون يكشف أهدافه في الموسم الجديد مع مولودية وهران

كشف المستقدم الجديد لمولودية وهران، طارق عقون، الأهداف الفردية والجماعية التي يسعى لتجسيدها في الموسم الكروي الجديد مع الحمراوة.

وصرح عقون، في حوار خص به الصفحة الرسمية لمولودية وهران: “التحقت هذا الصيف بمولودية وهران، بعد اقتناعي بمشروع الفريق”.

وأضاف: “شرعنا في التحضير للموسم الجديد، ونركز حاليا بالدرجة الأولى على الجانب البدني رفقة الطاقم الفني، وهناك انسجام جيد بين اللاعبين”.

وأردف: “الإدارة وضعت كل الامكانيات الازمة تحت تصرف اللاعبين، من أجل ضمان انجاح تحضيراتنا”.

وبخصوص أهدافهم للموسم الجديد، قال عقون: “هدفنا في الموسم المقبل هو الفوز بأكبر قدر ممكن من المباريات، وانهاء الموسم في أعلى مرتبة ممكنة”.

وختم طارق عقون، بالحديث عن أهدافه الشخصية أين قال: “على المستوى الشخصي اسعى للمشاركة في أكبر قدر ممكن من المباريات، ومساعدة الفريق على انهاء الموسم في أفضل مركز”.