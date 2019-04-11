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عقيد متقاعد: مسؤولون متورطون في الفساد يقودون حربا ضد قرارات الجيش

الوطني
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عقيد متقاعد: مسؤولون متورطون في الفساد يقودون حربا ضد قرارات الجيش
بقلم موسى.ب

قال العقيد المتقاعد العربي الشريف، إن الذين يديرون الحرب اليوم ضد قيادة الجيش الوطني الشعبي، هم المسؤولين المتورطين في الفساد.

وأضاف العربي الشرف الذي نزل ضيفا أمس على حصة قضية ونقاش عبر تلفزيون “النهار”، بأن انحياز الجيش لمطالب الشعب

وقراراته الصريحة بمكافحة الفساد، وإعادة فتح الملفات الثقيلة كالخليفة، البوشي وسوناطراك، فتحت عليه حربا من قبل المسؤولين الفاسدين

والمتورطين في هذه الملفات بالتحديد، خاصةوأن هناك شخصيات كبيرة ذكرت أسماؤها في ملف الخليفة، وآخرين ذكرت أسماؤهم في ملفات أخرى.


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