عقيلة صالح: نعول على الجزائر في دعم ليبيا للخروج من أزمتها

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، اليوم السبت، أن ليبيا تعول على الرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري للخروج من أزمتها التي اقتربت من نهايتها.

وأكد ذات المسؤول، في تصريح أدلى به عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي أين كان في استقباله رئيس المجلس الشعبي الوطني أن “ليبيا تحتاج للجزائر في كل الظروف”.

وأورد عقيلة صالح: “نحن في تواصل مع الجزائر ولم ولن ننسى مواقفها معنا في الظروف التي مرت بها ليبيا”

وعبر رئيس مجلس النواب الليبي عن “اعتزازه بالدعوة الكريمة التي وصلته من الجزائر” التي تربطها بليبيا علاقات تاريخية قديمة، تمتد إلى النضال ضد المستعمر الفرنسي.

وأضاف ذات المسؤول: ” نحن نعتز بالجزائر التي تعد قاعدة اساسية في الوطن العربي، ونعتز بالشعب الجزائري، عزيز النفس، قوي الشكيمة ولا يرضى بالذل والهوان”.

مذكرا باحتفال البلدين منذ أيام بذكرى معركة ” ايسين”، ضد الاستعمار الفرنسي، والتي اختلط فيها الدم الجزائري بالدم الليبي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، قد شرع ، هذا السبت، في زيارة رسمية للجزائر تدوم 3 أيام، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

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