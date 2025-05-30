عكاشة حمزاوي يحقق الصعود مع ناديه الحزم لدوري روشن السعودي

ضمن المهاجم الجزائري، عكاشة حمزاوي، الصعود هذا الموسم مع ناديه الجزم، إلى دوري روشن السعودي.

وترسم صعود عكاشة حمزاوي، مع ناديه الحزم، لدوري روشن، بعد فوزهم في مباراتهم الأخيرة، أمام نادي العدالة.

وكان المهاجم الجزائري، قد اكتفى بالبقاء على دكة البدلاء، في هذه المباراة، التي انتهت لصالح فريقه بثلاثية نظيفة.

يذكر أن عكاشة حمزاوي، شارك هذا الموسم في 26 مباراة مع ناديه الحزم، سجل فيها تسعة أهداف، ومنح تمريرة حاسمة واحدة.