عكاظيات الشعر المغاربي الثلاثاء المقبل بجيجل

ستفتتح الثلاثاء المقبل التظاهرة الثقافية “عكاظيات الشعر المغاربي” وذلك بقاعة الصومام بجيجل تحت شعار “دور الشعر في الوعي الوطني” ، حسب مديرية الثقافة بالولاية.

هذه التظاهرة الثقافية المغاربية المنظمة بمبادرة للمديرية المحلية للثقافة بالتعاون مع الرابطة المحلية للكتاب.

ستعرف مشاركة العديد من الشعراء الجزائريين والمغاربيين على غرار كل من نور الدين درويش.

وناصر لوحيشي ومحمد الرباوي وعبد الكريم إزيليك من المغرب، ومعز الأوكاشي وزليخة عوني من تونس.

سيتم تقديم مداخلة بعنوان “دور الشعر في الوعي العربي” من طرف الدكتور لعربي دحو.

وعرض شريط وثائقي حول نشاطات رابطة الكتاب بجيجل وتكريم بعض الشعراء المشاركين في العكاظيات المغاربية.

وسيتم استقبال الشعراء المدعوين لهذا الحدث الثقافي يوم الاثنين المقبل بمتحف كتامة و ذلك في “لقاء” مع التاريخ.