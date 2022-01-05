عكس المتحورات الأخرى .. أوميكرون يتمركز في الحلق وهذه أعراضه

عكس سلالات كورونا .. متحور أوميكرون يتمركز في الحلق وهذه أعراضه.

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أخطر من أوميكرون.. تعرف على متحور جديد ظهر في فرنسا!

ظهر متحور جديد بجنوب فرنسا يسمى “IHU “، وتشير المعطيات الأولية أن الشخص الذي ظهرت عليه الأعراض عاد من الكاميرون وهو منشأ المتحور الجديد. كما تشير التقارير الأولية إلى أنه أخطر من أوميكرون.

ونقل موقع العربية عن شبكة “سي ان بي سي” CNBC الأميركية، أن متغير IHU أو سلالة B.1.640.2 سبقت متحور أوميكرون. كما أصيب به 12 شخصا في فرنسا.

كما تم تحديدها حتى الآن مقارنة بـ 100 ألف إصابة بعدوى أوميكرون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحدهما.

ونقل الموقع الأمريكي عن علماء فرنسيين،إن المتغير الجديد، الذي أطلقوا عليه IHU نسبة إلى الأحرف الأولى لإسم جامعتهم التي تم اكتشاف المتغير الجديد فيها.

يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال ونشر العدوى. بل وأكثر قدرة على مقاومة اللقاحات، بحسب ما هو معروف عنه حتى الآن.

وأوضح العلماء الفرنسيون بمعهد “IHU” للأمراض الوبائية في حوض البحر المتوسط، أن المتغير الجديد من فيروس سارس-كوف-2، يمتلك 46 طفرة.

من بينها 14 طفرة موجودة على بروتين سنبلة الفيروس.

كما تم رصد إصابة 12 حالة بعدوى متغير IHU أو سلالة B.1.640.2 بالقرب من مرسيليا. ولكن لم تظهر أو يتم اكتشاف بعد إصابات بنفس المتغير في بلدان أخرى.

كما لم تأخذ عينة من الطفرة الجديدة لفحصها بواسطة منظمة الصحة العالمية. ويُعتقد أن المتغير نشأ في الكاميرون أو فرنسا. حيث إن أول شخص أصيب به قدم إلى فرنسا من الكاميرون.