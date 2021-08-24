علاء الشابي يتزوج للمرة الرابعة والعروس مفاجأة

احتفل الاعلامي التونسي الشهير علاء الشابي، يوم الأحد، بزواجه الرابع، مع زميلته الصحفية ريهام بن علية والتي عملت معه لأكثر من 10 سنوات، في حفل عرف حضور عدد من الفنانين و الاعلاميين .

و كان علاء الشابي قد نشر مؤخرا صورة على حسابه على انستغرام تجمعه بريهام بن علية خلال عطلته في باريس، معلنا خطوبتهما.

يشار أن علاء الشابي أعلن عن طلاقه في نوفمبر الماضي من زوجته السابقة رملة ذويب بعد زواج دام لمدة سنتين وعلما و ان تزوج مرتين سابقا و لديه طفلين من زوجتيه السابقتين.

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