علاء الشابي يشكر قيس سعيد لمنحه ترخيصا إستثنائيا لدخول فرنسا للعلاج

تقدم الإعلامي التونسي علاء الشابي، بالشكر إلى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، لمنحه ترخيصا استثنائيا لدخول فرنسا لإجراء فحوصات طبية عاجلة.

وجاء في تدوينة للإعلامي التونسي: “لا تعرف معادن الرجال الا أوقات المحن، وهنا أود أن أشكر سيادة الرئيس الذي التجأت إليه للتدخل لفائدتي لدى السلطات الفرنسية لمنحي ترخيصا استثنائيا لدخول فرنسا برفقة زوجتي لاجراء فحوصات طبية عاجلة، نظرا لغلق الحدود بسبب كورونا”.

وتابع الشابي: “وفعلا أعلمتني اليوم السيدة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي مشكورة وهي التي تكفلت بملفي بالموافقة على طلبي والسفر إلى باريس هذا الخميس”.

وأضاف الإعلامي التونسي: “كما أشكر السيد ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين الذي كان ملاذي الأخير حيث بادر بالاتصال برئاسة الجمهورية وتقديم ملفي ومتابعته إلى حين الموافقة عليه”.

وأشار الشابي، إلى أن مصاريف تذاكر السفر و الاقامة والمصاريف الطبية، على نفقته الخاصة.

هذا وأعلن الإعلامي التونسي، علاء الشابي، إصابته بمرض السرطان، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، قبل فترة.