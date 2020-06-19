علاء الشابي يكشف نتائج أولى الفحوصات الطبية في فرنسا

أكد الإعلامي التونسي، علاء الشابي، اليوم الجمعة، بأن نتائج الفحوصات والتحاليل الأولية التي أجراها في فرنسا واعدة ومبشّرة في انتظار النتائج النهائية.

وكشف الشابي في تدوينة على حسابه في “الفايسبوك” بأن أولى الفحوصات في مجال الطب النووي واعدة في انتظار نتائج التحاليل المعمّقة بعد 10 أيام.

وقال في تغريدته:”الصحة طيبة والمعنويات مرتفعة ولا خوف علي والحمد لله.. شكرا لمن سأل عن حالي من الناس والأصدقاء والعائلة”.

مضيفا:”هذا ما رفع من معنوياتي، فنصف العلاج معنويات مرتفعة وإحاطة نفسية واهتمام، وبهكذا أسلحة تنتصر على أعتى عدو.. شكرا لكم على المساعدة والاهتمام”.

جدير بالذكر أن الشابي أعلن في وقت سابق إصابته بمرض السرطان، أين تدخل رئيس الجمهورية التونسية لدى السلطات الفرنسية حتى يتمكن من السفر برفقة زوجته للعلاج في فرنسا بصفة استثنائية.