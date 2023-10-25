علاء سالمي ينهزم أمام المصري كوميتي في منافسة الكاراتي دو

انهزم البطل الجزائري سالمي علاء، اليوم الأربعاء، خلال مواجهته نظيره المصري كوميتي أقل من 60 كغ رجال.

وقالت اللجنة الأولمبية والرياضية عبر بيان لها، إن سالمي علاء تحصل على المرتبة التاسعة عالميا في المنافسة التي ستجري بالعاصمة المجرية بودابست.

وحل سالمي في المرتبة التاسعة، مثلما أنهت مواطنته ميدي شيماء المنافسة، حينما حلت في المرتبة التاسعة هي الأخرى، في البطولة العالمية.

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