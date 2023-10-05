علاجات منزلية لقرصة “البق” وكيفية التخلص منه بالطرق الطبيعية

تكمن خطورة حشرة البق تغذيتها على الدم، مما يسبب مختلف أنواع الأمراض مثل حساسية الجلد والحكة. ويجدر بالذكر أن غذاء حشرة البق يختلف حسب نوعها، فمنها يتغذى على الأعشاب والنباتات. مما قد يتسبب في تلف نباتاتك المفضلة في المنزل.

كما يتغذى بعض “البق” على الدم، مما يجعل من أمر مكافحة البق من الأمور الهامة والأساسية حال ظهورها.

كيفية العلاج بالطرق الطبيعية

يمكن العثور على قائمة تضم أفضل طريقة للعلاج بشكل طبيعي. ولكن يجب في البداية التذكير بأهمية الحفاظ على نظافة المنزل وتجديد الفراش في كل فترة. ومن الضروري سد الثقوب والشقوق في المنزل، إذ تعد من الأماكن المفضلة لحشرة البق. ويمكنك رش هذه الثقوب ببعض المركبات من أجل التخلص من بيض البق في الشقوق.

كما يمكن نشر أوراق الريحان أو القرفة، الذي ألذ أعداء حشرة البق ويجعلها تبحث عن مسكن جديد.

ومن أهم الأمور التي تجعل المنزل خالي من حشرات البق، هي التهوية المناسبة وتشغيل جهاز التكييف طوال الوقت بدرجة معتدلة. لا سيما في المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة. ويجب الحرص على دخول أشعة الشمس بشكل دوري على المنزل، مما يساعد على ابادة البق نهائياً.

غسل المفروشات والأسرة

ويتعين غسل المفروشات في كل فترة لضمان التخلص من أي آفة. كما ينصح باستخدام الماء الساخن من أجل القيام بعملية التنظيف لأن حشرة البق لا تتحمل درجة الحرارة المرتفعة. مما يجعله من أهم الأمور لمكافحة وعلاج البق نهائياً. ويمكن استخدام أوراق النعناع ووضعها في ماء أو خل، ومن ثم رشها في الأماكن التي يمكن أن تتواجد فيها حشرة البق. ومن الطرق الأخرى هي الفلفل الحار والماء مع الخل. إلى جانب رذاذ الثوم والزيوت العطرية، التي تعد من الروائح التي تطرد البق. إذ أن حشرة البق تكره هذه الروائح وتعد من أفضل طريقة علاج حشرة البق.

علاجات منزلية لقرصة حشرة

هناك بعض النصائح لعلاج وتخفيف قرصته، والتي يمكن استخدام واحدة أو أكثر منها على مكان اللدغة مثل وضع قطعة من القماش المبلل بالماء البارد. كيس من الثلج الملفوف بقطعة من القماش. عجينة رقيقة مكونة من صودا الخبز والماء.

كيفية التخلص منه؟

وتساءل الكثير عن كيفية القضاء على الحشرة؟ حيث تعد النظافة من أهم طرق التخلص منه. ويمكن اتباع بعض النصائح لعلاج الحشرة مثل تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم. تنظيف الفراش والملابس والسرير بشكل منتظم. تنظيف المراتب والأثاث بالمكنسة الكهربائية والبخار بانتظام. غسل الملاءات والستائر والملابس في الغسالة. واستخدام الماء الساخن أكثر من 120 درجة فهرنهايت، أو 49 درجة مئوية لمدة 90 دقيقة أو أكثر.

بالإضافة إلى استخدام المجفف. وضع الأشياء التي لا يمكن غسلها في أكياس بلاستيكية، وتخزينها لعدة أيام عند 17 درجة مئوية تحت الصفر. أو لعدة أشهر في درجات حرارة الأكثر دفئاً. وتجنب استخدام الأثاث في المناطق الموبوءة أو التي يحتمل أن تكون موبوءة مثل المباني السكنية. اختيار الأثاث بعناية من مواد لا تحتوي على شقوق. وكذلك المنسوجات ذات الجودة العالية من النسج. سد الفجوات المتواجدة في الأثاث. واستخدام المبيدات الحشرية، أو الاستعانة بشركة مكافحة الآفات. تدمير الأثاث وكل ما هو مصاب بالحرق في الحالات الشديدة أو المستمرة.

ويمكن علاج الحشرة من خلال عدة طرق مثل قتل الحشرة نفسها، البحث عن الشقوق وفحصها باستخدام المصباح اليدوي. وفي حالة رؤية الحشرة، يمكن قتلها أو التقاطها بشريط لاصق. ثم تنظيف المنطقة بالماء والصابون، والمكنسة الكهربائية.

ورش الحشرة، استخدام مسحوق أو رذاذ مثل المبيدات الحشرية، أو بخاخات الزيوت الأساسية مثل زيت شجرة الشاي. وزيت اللافندر وزيت النعناع، أو مسحوق حمض البوريك. واستخدام مصيدة الحشرات مثل المصيدة اللاصقة.