علاج السرطان: إعادة وضع 3 “Accélérateurs de radiothérapi” حيز الخدمة

تم الانتهاء من صيانة 3 مسرعات للعلاج بالأشعة موجهة لمرضى السرطان. وذلك على مستوى كل من مركز “بيار و ماري كوري” بمستشفى “مصطفى باشا” والمركزين الاستشفائيين الجامعيين لوهران وقسنطينة.

وأوضحت الوزارة أن الشركة المكلفة بهذه العملية انتهت من صيانة ثلاثة مسرعات للعلاج بالأشعة. و هذا في إطار التكفل بمرضى السرطان وتمكينهم من تلقي العلاج في الوقت المناسب.

كما يتعلق الأمر بالمسرعات الخاصة بمركز مكافحة السرطان “بيار و ماري كوري” بمستشفى مصطفى باشا. و المركز الاستشفائي الجامعي وهران و المركز الاستشفائي الجامعي قسنطينة.

يذكر أن وزارة الصحة سطرت برنامجا خاصا يمتد إلى 24 نوفمبر الجاري, لصيانة 13 مسرعا معطلا, حيث كان قد شرع الأحد الفارط في العمليات الأولى لصيانة 4 مسرعات من المجموع الكلي.

في حين، أشرف على هذه العملية شركة تم إنشاؤها لصيانة العتاد الخاص بالمسرعات الموجهة لعلاج السرطان بالأشعة. في خطوة ترمي إلى التخلص من مشكل صيانة هذا النوع من التجهيزات.