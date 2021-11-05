علاج جديد لـ”كورونا”.. حبوب “فايزر” تخفض من خطر الوفاة

أفادت مصادر إعلامية، أن شركة “فايزر” الأمريكية، قد أعلنت اليوم الجمعة، أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى كورونا تظهر فعالية عالية.

ووفقا لذات المصادر، فإن الشركة ستطلب رسميا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والجهات التنظيمية الدولية الموافقة على عقارها المضاد لكورونا في أقرب وقت ممكن.

وقد أجرت شركة فايزر دراستها على ألف و219 بالغا، وسجلت نتائجها الأولية انخفاضا في معدل كل من خطر الوفاة ودخول المستشفيات بعد مرور شهر، بنسبة 89 بالمئة، لدى المصابين الذين تناولوا حبوب عقارها، مقارنة بمن لم يتناولوه.