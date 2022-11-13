تمكن علماء صينيون من التوصل إلى علاج جديد لمرضى سرطان الثدي الثلاثي السلبي.

وأوضح خبراء من “مركز شانغهاي للسرطان“، أن العلاج المكتشف حديثا هو نوع من النسخ الخاصة بالورم “تي أس تي”. وهو ورم تشتق النسخ الخاصة به من تضافر الحمض النووي الريبي غير الطبيعي في الخلايا السرطانية. كما أن هذه النسخ يمثل عاملا يؤدي إلى تطور الخلايا السرطانية.

كما قال الباحث شاو تشي مين، معد الدراسة وقائد الفريق: “لقد اكتشفنا عددا كبيرا من النسخ الخاصة بالورم. في خلايا سرطان الثدي الثلاثي السلبي. مع كون مستقبلات البلاعم ذات (البنية الكولاجينية – تي أس تي) وهي النوع الأكثر تعبيرا. ووجدنا أن التعبير عن مستقبلات البلاعم ذات البنية الكولاجينية كان مرتبطا بنتائج سيئة في المرضى الذين يعانون من هذا النوع الفرعي من سرطان الثدي. وكان عاملا رئيسيا يعزز تطور الورم”.

وأضاف الباحث أن الدراسات الأخرى أكدت أن التعبير عن الهدف العلاجي المحدد حديثا. يمكن أن تمنعه مثبطات (بي آي تي) والتي من المتوقع أن تصبح حلا للعلاج الدقيق للأورام.

وسرطان الثدي الثلاثي السلبي، هو نوع فرعي من سرطان الثدي، إلا أنه لديه خطر أكبر بكثير لمعاودة الظهور والانتشار.

كما ظل علاج هذا النوع من السرطان غير كاف بسبب الافتقار إلى أهداف علاجية فعالة متاحة.