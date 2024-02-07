علاج غريب.. بيطريون ينقذون حمارًا مريضًا بإطعامه 24 لترًا من الكولا

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية أن الحمار “جوي”، تم إنقاذه من انسداد خطير في المعدة بفضل علاج مبتكر للغاية.

وبحسب الموقع الإلكتروني للملجأ، توقف الحمار البالغ من العمر 15 عاماً عن تناول الطعام. بعد وفاة والدته جوزي في نوفمبر الماضي. ثم أصيب بمرض “انحشار المعدة” الذي يتميز بتركيز العناصر الصلبة في معدة الوحش.

ولإذابة هذه الكتلة، أعطاه الأطباء البيطريون ستة لترات من الكولا السكرية. يوميا لمدة أربعة أيام، عبر أنبوب يوضع في أنفه ويتصل مباشرة بمعدته.

وقال الجراح البيطري جيمي فورست: “في الأساس، كانت الكولا بمثابة منظف. فهي تأكل المواد الصلبة وتليينها في النهاية حتى تتمكن من المرور”.

وبحسب الأخصائي فإن السكر الموجود في الصودا يساعد أيضاً على توفير السعرات الحرارية اللازمة لتجنب الإضرار بكبد الحيوان وكليتيه.

ومع ذلك، تحذر المحمية: “لا ينبغي أبدًا إعطاء الكولا للحمير السليمة أو دون إعطائها من قبل طبيب بيطري مؤهل”.

ويقول ملجأ الخيول: “اليوم، استعاد جوي متعة العيش”. الحمار، الذي عزل نفسه عن بقية المجموعة منذ وفاة والدته، انضم مرة أخرى إلى أقرانه وكوّن “صديقًا جديدًا”.