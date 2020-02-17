علاج غير متوقع لكورونا

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علاج غير متوقع لكورونا
بقلم خالد دحماني

كشف علماء صينيون، اليوم الإثنين، عن نتائج مشجعة حققها عقار غير متوقع في المعركة التي يخوضونها ضد فيروس كورونا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، فإنّ علماء صينيين وجدوا إستنادًا على تجارب سريرية، أنّ “كلوروكين الفوسفات”، وهو عقار مضاد للملاريا، حقق نتائج إيجابية مع المصابين بكورونا.

ونقلت الوكالة عن صن يانرونغ، نائبة رئيس المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، أنّ العلماء اقترحوا إدراج العقار ضمن قائمة الأدوية التي يجري دراستها للقضاء على كورونا، وإخضاعه لمزيد من البحوث بأسرع وقت ممكن.

وأظهرت أحدث الإحصائيات بخصوص إنتشار كورونا في الصين، بأن عدد وفيات الفيروس وصل إلى 1770 حالة وفاة من بين 70548 حالة إصابة مؤكدة.

وأشارت البيانات المتعلقة بالفيروس من مختلف أنحاء العالم إلى أنّ عدد المصابين به بلغ 71 ألفا و810 أشخاص، في حين تمكن 11 ألفًا و188 شخصا من التماثل للشفاء من الفيروس.


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