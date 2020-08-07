علاش:”إجلاء أكثر من 3600 جزائري ووصول طائرات من النيجر وتركيا والإمارات.. اليوم”

كشف مدير مطار الجزائر الدولي، الطاهر علاش، اليوم الجمعة، بأنه تقرر إجلاء أكثر من 3600 جزائري عالق في الخارج، مع وصول طائرات من النيجر وتركيا والإمارات.

وحسب تصريح مدير مطار الجزائر الدولي، الطاهر علاش، للإذاعة الوطينة، فقد تقرر إجلاء أكثر من 3600 جزائري عالق إلى غاية 10 أوت الجاري عبر تخصيص 16 رحلة.

مضيفا بأنه سيتم توزيع المواطنين الذي سيتم إجلاؤهم على مختلف الهياكل الفندقية لقضاء فترة الحجر الصحي فيها.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج، بأن المؤسسة تكفلت بألف رعية منذ تفشي الوباء، مضيفا بأن الحجر الصحي صار 7 أيام بعدما كان يستغرق 14 يوما.

مضيفا بأن سيتم استقبال 240 جزائري من السودان والكويت وآخرين ضمن المرحلة الرابعة من الإجلاء، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة بفيروس “كورونا” بعد إيواء وحجر أزيد من 1000 مواطن.