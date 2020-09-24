علاش: إقتناء أجهزة سكانير للكشف عن المواد المتفجرة والخطيرة في الأمتعة وحقائب اليد بالمطار

كشف الرئيس المدير العام لمطار هواري بومدين الطاهر علاش، أنه تم إقتناء عدة أجهزة سكانير للكشف عن المواد المتفجرة والخطيرة في الأمتعة وحقائب اليد.

وأضاف ذات المسؤول، أن هذا الإجراء يهدف إلى مواكبة التطورات والمعايير الدولية في مجال إجراءات النقل.

جاء هذا خلال زيارة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى مطار هواري بومدين الدولي والمدير العام للجمارك نور الدين خالدي.

وأكد علاش أن إنشاء المنطقة الجديدة للشحن بمدة صلاحية تفوق 40 سنة سيعطي مجالا أوسع للمتعاملين في مجال التصدير.

وقال إنه “يتم حاليا بحث كيفية إدراج المساحات العقارية المحاذية للمطار داخل أرضيتة للتمكن من إطلاق دراسة هذا المشروع الهام”.

و ستشرع المؤسسة تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بداية من اليوم الخميس في تهيئة وتأهيل مصلحة مطار هواري بومدين الدولي للشحن.

وهذا قصد تمكين مصالح الجمارك من أداء دورها بفعالية واعطاء صورة جيدة للمتعاملين الاقتصاديين.

وكان الوزير قد تلقى شروحات وافية حول إجراءات مرور ومراقبة المسافرين وعقود صيانة التجهيزات وأنظمة الحماية والأمن والكشف عن المتفجرات.